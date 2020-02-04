Мурманская область. Арктика04.02.20 13:50
Курс евро снизился почти на 67 копеек, доллар потерял 47 копеек
Центральный банк России с 5 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,4342 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 47,49 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,1265 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 66,56 копейки.
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