Курс евро снизился почти на 70 копеек, а доллара – почти на 36 копеек

Центральный банк России с 21 ноября установил официальный курс доллара в размере 59,2746 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 35,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6654 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 69,50 копейки.