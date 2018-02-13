Курс евро снизился почти на 8 копеек, доллар потерял почти 25 копеек

Центральный банк России с 14 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,7701 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 24,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,1670 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 7,80 копейки.