Мурманская область. Арктика13.02.18 12:43
Курс евро снизился почти на 8 копеек, доллар потерял почти 25 копеек
Центральный банк России с 14 февраля установил официальный курс доллара в размере 57,7701 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 24,70 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,1670 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 7,80 копейки.
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