Курс евро снизился почти на 8 копеек, доллар потерял почти копейку

Центральный банк России с 12 сентября установил официальный курс доллара в размере 65,4321 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 0,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,2240 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 7,99 копейки.