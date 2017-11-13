Курс евро теряет 6 копеек, доллар – почти 10 копеек

Центральный банк России с 14 ноября установил официальный курс доллара в размере 59,1823 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 9,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,9179 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 6,13 копейки.