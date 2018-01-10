Курс евро теряет почти 33 копейки, доллара - 17 копеек

Центральный банк России с 11 января установил официальный курс доллара в размере 56,8734 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 17,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,8841 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 32,62 копейки.