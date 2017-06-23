Курс евро упал на 47 копеек, доллара – на 49 копеек

Центральный банк России с 24 июня установил официальный курс доллара в размере 59,6564 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 49,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 66,6780 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 47,15 копейки.