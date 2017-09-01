Курс евро упал на 62 копейки, доллара – почти на 49 копеек

Центральный банк России со 2 сентября установил официальный курс доллара в размере 58,0557 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 48,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,9992 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 62,30 копейки.