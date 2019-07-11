Курс евро упал почти на 56 копеек, доллар просел на 80 копеек

Центральный банк России с 12 июля установил официальный курс доллара в размере 62,9944 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он просел на 80,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,0073 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 55,58 копейки.