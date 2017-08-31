Курс евро упал почти на 58 копеек, доллара – почти на 19 копеек

Центральный банк России с 1 сентября установил официальный курс доллара в размере 58,5454 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 18,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6222 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 57,85 копейки.