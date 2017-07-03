Курс евро упал почти на 61 копейку, доллара – почти на 42 копейки

Центральный банк России с 4 июля установил официальный курс доллара в размере 58,9655 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 41,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,2016 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 60,56 копейки.