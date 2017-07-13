Курс евро упал почти на 64 копейки, доллара - почти на 44 копейки

Центральный банк России с 14 июля установил официальный курс доллара в размере 60,1836 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 43,91 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 68,8139 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 63,55 копейки.