Курс евро упал почти на 70 копеек, доллара – на 28 копеек

Центральный банк России с 25 мая установил официальный курс доллара в размере 56,2743 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 28,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,9203 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 69,86 копейки.