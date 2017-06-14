Курс евро увеличился почти на 18 копеек, доллара - на 12 копеек

Центральный банк России с 15 июня установил официальный курс доллара в размере 57,0303 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 12,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,9481 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,52 копейки.