Мурманская область. Арктика14.06.17 13:07
Курс евро увеличился почти на 18 копеек, доллара - на 12 копеек
Центральный банк России с 15 июня установил официальный курс доллара в размере 57,0303 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 12,07 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 63,9481 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,52 копейки.
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