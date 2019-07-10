Курс евро вырос на 10 копеек, доллара – на 3 копейки

Центральный банк России с 11 июля установил официальный курс доллара в размере 63,7988 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,5631 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 10,05 копейки.