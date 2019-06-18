Курс евро вырос на 12 копеек, доллар укрепился почти на 2 копейки

Центральный банк России с 19 июня установил официальный курс доллара в размере 64,3352 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 1,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,2291 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 12,14 копейки.