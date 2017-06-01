Курс евро вырос на 12 копеек, доллара снизился на 15 копеек

Центральный банк России со 2 июня установил официальный курс доллара в размере 56,5373 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,5310 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 12,03 копейки.