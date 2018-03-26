Курс евро вырос на 14 копеек, доллара снизился на 10 копеек

Центральный банк России с 27 марта установил официальный курс доллара в размере 57,0039 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 10,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5708 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 14,05 копейки.