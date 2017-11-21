Курс евро вырос на 15 копеек, а доллара – почти на 18 копеек

Центральный банк России с 22 ноября установил официальный курс доллара в размере 59,4606 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,8184 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,30 копейки.