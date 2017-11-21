Мурманская область. Арктика21.11.17 14:05
Курс евро вырос на 15 копеек, а доллара – почти на 18 копеек
Центральный банк России с 22 ноября установил официальный курс доллара в размере 59,4606 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,58 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,8184 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,30 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Нам интересно Ваше мнение18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 139 человек
-
Последние комментарии
Алена
20.11.17 20:19
Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
Михаил.
20.11.17 15:20
Закон строг, но справедлив. Вор должен сидеть в тюрьме. Извини, Месроп, но придется ответить за сделанное.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
Раньше работал в порту
20.11.17 11:07
Когда в рыбном порту работников управления мордой в пол клали во время захвата нефтебазы, когда юристам порта угрожали и приказывали рот на суде не открывать, - это никого не волновало. А сейчас эти з
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Стрелочники
-Скоро в эфире15:00«Миллионеры на льду». Документальный фильм (12+)15:40«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиЗа последние три года реальные доходы населения в России упали на 10%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 15 копеек, а доллара – почти на 18 копеек-PRO ЭнергетикуГарантирующий поставщик электроэнергии продолжает угрожать рубильником потребителям услуг-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов