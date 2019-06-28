Курс евро вырос на 15 копеек, доллар укрепился только на 3 копейки

Центральный банк России с 29 июня установил официальный курс доллара в размере 63,0756 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,8179 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 15,44 копейки.