Курс евро вырос на 17 копеек, доллара – на 12 копеек

Центральный банк России с 12 января установил официальный курс доллара в размере 56,9957 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 12,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,0586 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 17,45 копейки.