Курс евро вырос на 18 копеек, доллар подрос на 10 копеек

Центральный банк России с 1 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,1385 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,5976 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 18,25 копейки.