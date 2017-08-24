Курс евро вырос на 18 копеек, доллара – почти на 1 копейку

Центральный банк России с 25 августа установил официальный курс доллара в размере 59,1397 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 0,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,7434 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 18,15 копейки.