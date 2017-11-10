Курс евро вырос на 19 копеек, доллар подрос почти на 3 копейки

Центральный банк России с 11 ноября установил официальный курс доллара в размере 59,2808 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 2,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,9791 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 19,26 копейки.