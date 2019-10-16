Курс евро вырос на 20 копеек, доллар укрепился на 9 копеек

Центральный банк России с 17 октября установил официальный курс доллара в размере 64,3465 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,0503 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 20,30 копейки.