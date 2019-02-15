Мурманская область. Арктика15.02.19 13:46
Курс евро вырос на 20 копеек, доллара – на 16 копеек
Центральный банк России с 16 февраля установил официальный курс доллара в размере 66,7044 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,15 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 75,2492 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 20,21 копейки.
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