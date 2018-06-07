Курс евро вырос на 20 копеек, доллара снизился на 19 копеек

Центральный банк России с 8 июня установил официальный курс доллара в размере 61,8125 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 19,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,0686 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 20,49 копейки.