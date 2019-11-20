Курс евро вырос на 22 копейки, доллар прибавил почти 25 копеек

Центральный банк России с 21 ноября установил официальный курс доллара в размере 64,0213 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 24,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,8524 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 22,38 копейки.