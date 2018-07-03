Мурманская область. Арктика03.07.18 14:22
Курс евро вырос на 23 копейки, доллара – на 8 копеек
Центральный банк России с 4 июля установил официальный курс доллара в размере 63,2194 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 8,00 копеек.
Официальный курс евро установлен в размере 73,7012 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 23,22 копейки.
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