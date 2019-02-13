Курс евро вырос на 24 копейки, доллара снизился почти на 4 копейки

Центральный банк России с 14 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,6783 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 3,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,3872 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 24,13 копейки.