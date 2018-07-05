Мурманская область. Арктика05.07.18 13:37
Курс евро вырос на 25 копеек, доллара – на 3 копейки
Центральный банк России с 5 июля установил официальный курс доллара в размере 63,2604 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,37 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 73,9641 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 25,44 копейки.
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Последние комментарии
Алевтина
05.07.18 00:37
Что ж автор статьи не встретился с местными жителями? Юрий Банько, мы местные жители надеемся на встречу с Вами, и более или менее адекватное оценку этому строительству.
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Николай
04.07.18 07:13
По прогнозу видно, что страна не собирается слазить с нефте-газовой иглы! Делаем рывок - гоним всё больше и больше сырья на Запад!!!
Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
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