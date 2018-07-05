Курс евро вырос на 25 копеек, доллара – на 3 копейки

Центральный банк России с 5 июля установил официальный курс доллара в размере 63,2604 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,9641 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 25,44 копейки.