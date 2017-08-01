Курс евро вырос на 27 копеек, доллара снизился почти на 22 копейки

Центральный банк России со 2 августа установил официальный курс доллара в размере 59,8454 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 21,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7313 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 27,10 копейки.