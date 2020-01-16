Курс евро вырос на 28 копеек, доллар подрос почти на 14 копеек

Центральный банк России с 17 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,5694 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 13,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6560 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 28,13 копейки.