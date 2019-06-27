Курс евро вырос на 28 копеек, доллар укрепился почти на 24 копейки

Центральный банк России с 28 июня установил официальный курс доллара в размере 63,0452 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 23,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,6635 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 28,19 копейки.