Курс евро вырос на 30 копеек, доллар потерял 22 копейки

Центральный банк России с февраля установил официальный курс доллара в размере 56,0408 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 22,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,0958 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 30,37 копейки.