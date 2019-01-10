Курс евро вырос на 30 копеек, доллар снизился почти на 22 копейки

Центральный банк России с 11 января установил официальный курс доллара в размере 66,8605 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 21,90 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,2105 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 30,39 копейки.