Курс евро вырос на 31 копейку, доллара – на 25 копеек

Центральный банк России с 1 декабря установил официальный курс доллара в размере 58,5814 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 25,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,5185 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 31,45 копейки.