Курс евро вырос на 35 копеек, доллара - на 2 копейки

Центральный банк России с 7 июня установил официальный курс доллара в размере 62,0064 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 2,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,8637 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 35,07 копейки.