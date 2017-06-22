Курс евро вырос на 35 копеек, доллара – почти на 15 копеек

Центральный банк России с 23 июня установил официальный курс доллара в размере 60,1482 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 14,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,1495 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 35,15 копейки.