Курс евро вырос на 43 копейки, доллара - на 59 копеек

Центральный банк России с февраля установил официальный курс доллара в размере 57,2196 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 59,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,9294 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 43,35 копейки.