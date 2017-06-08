Курс евро вырос на 43 копейки, доллара – почти на 40 копеек

Центральный банк России с 9 июня установил официальный курс доллара в размере 56,9857 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 39,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,1478 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 43,09 копейки.