Мурманская область. Арктика11.08.17 14:30
Курс евро вырос на 48 копеек, доллара – почти на 26 копеек
Центральный банк России с 12 августа установил официальный курс доллара в размере 60,1873 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 25,75 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,7502 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 48,25 копейки.
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-Нам интересно Ваше мнение11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 94 человека
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ФунтиК
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SafarinD
11.08.17 10:29
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Мария Антоновна
11.08.17 07:54
Скажу до свидания, хотя надо сказать прощайте! Спасибо большое за часы и дни радостных встреч в стенах театра.
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