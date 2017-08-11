Курс евро вырос на 48 копеек, доллара – почти на 26 копеек

Центральный банк России с 12 августа установил официальный курс доллара в размере 60,1873 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 25,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7502 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 48,25 копейки.