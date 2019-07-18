Курс евро вырос на 5 копеек, доллар снизился почти на 12 копеек

Центральный банк России с 19 июля установил официальный курс доллара в размере 62,8286 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 11,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6068 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 5,16 копейки.