Курс евро вырос на 53 копейки, доллар укрепился на 26 копеек

Центральный банк России с 28 декабря установил официальный курс доллара в размере 62,0315 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 26,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,0349 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 53,46 копейки.