Курс евро вырос на 56 копеек, доллар теряет почти 25 копеек

Центральный банк России с 16 января установил официальный курс доллара в размере 56,3569 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 24,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,8184 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 56,12 копейки.