Курс евро вырос на 56 копеек, доллара - на 1 копейку

Центральный банк России с 29 января установил официальный курс доллара в размере 65,9300 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 1,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,1932 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 56,20 копейки.