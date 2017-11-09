Курс евро вырос на 8 копеек

Центральный банк России с 10 ноября установил официальный курс доллара в размере 59,2527 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 0,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7865 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 8,25 копейки.