Курс евро вырос на 8 копеек, доллара снизился почти на 3 копейки

Центральный банк России с 30 декабря установил официальный курс доллара в размере 57,6002 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 2,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,8668 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 8,07 копейки.