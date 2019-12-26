Мурманская область. Арктика26.12.19 13:29
Курс евро вырос на 9 копеек, доллар укрепился на 5 копеек
Центральный банк России с 27 декабря установил официальный курс доллара в размере 61,7676 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,12 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,5003 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 9,38 копейки.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Вероника
22.12.19 09:36
Интересная передача, на которую не жалко потратить 20 минут! Спасибо
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