Курс евро вырос на 9 копеек, доллар укрепился на 5 копеек

Центральный банк России с 27 декабря установил официальный курс доллара в размере 61,7676 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,5003 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 9,38 копейки.