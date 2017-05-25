Курс евро вырос на 9 копеек, доллара снизился на 20 копеек

Центральный банк России с 26 мая установил официальный курс доллара в размере 56,0701 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 20,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,0116 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,13 копейки.